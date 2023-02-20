新北市淡水區民權路與民權一街路口，在今(20)日下午5時許遭經過的砂石車洩漏廢土，造成車道上堆積大片的淤泥，使4名機車騎士滑倒受傷，所幸無生命危險；淡水警方獲報後立即出動10名警力到場疏導交通，並通知清潔隊協助清理路面，終於在晚間6時40分排除。

據了解，駕駛砂石車的莊姓司機從淡水載運廢土到桃園，結果行經民權路與民權一街路口時不慎將廢土洩漏到地面，造成長約10公尺、寬約3公尺的淤泥覆蓋在道路上，結果後方有4輛機車經過時打滑摔車，造成4名騎士四肢多處擦挫傷，所幸無生命危險。

淡水警方獲報後趕緊出動10名警力到場處理、疏導交通並協助傷者送醫，且通知清潔隊前往現場清理路面，最終在晚間6時40分許排除障礙，現場恢復順暢。

目前莊姓司機已抵達桃園，後續淡水警方將持續通知莊姓駕駛到案說明，預計將依《道路交通管理處罰條例》，吊扣其駕駛執照1年，另外也依公共危險罪函送士林地檢署偵辦。