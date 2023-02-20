全國多個縣市陸續宣布給予代理教師全年薪資，但花蓮等8個縣市未跟進，議會國民黨團與多名縣議員均盼縣府跟進，花蓮縣政府今表態跟進支持「代理教師全年聘期」，並依照教育部今日會議結論辧理，且持續爭取相關經費補助，讓花蓮教育更進步。

縣議員楊華美、魏嘉賢、張美慧及議會國民黨團12位議員，關心縣內代理教師福利，日前陸續喊話縣府應給予全年聘期。

縣府表示，全縣今年度教育預算約93億，佔總預算35％，其中學校部分約56億，佔本縣總預算21％。目前國中小學校共約有600多名代理教師，若支全年全薪將增加4000多萬元人事費用，數字可觀，考量縣內財源及年度預算有限，需妥善運用經費，針對代理教師全年聘其部分，除配合教育部今會議研議辦理，同時也會透過爭取中央經費補助，讓縣內的代理教師享有穩定的教學環境，進而全面提升教學品質。

縣府表示，縣長徐榛蔚十分重視教師福利政策，包含調升課後照顧及課後輔導班教師下班時間的授課鐘點費、代理教師依學歷敘薪，及改善偏遠地區國民中小學教師宿舍計畫等，透過教育環境改善，讓更多優秀老師能盡心、盡力的教學，穩定提升孩子的學習及花蓮未來的競爭力。

教育部今邀集各地方政府及相關團體開會，決定將進行「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」研修作業，讓全國代理教師完整聘期能在112學年第1學期（今年8月）順利推行。另考量縣市來不及編列相關經費，行政院今年也將協助各縣市112學年第1學期同步實施完整聘期所需經費差額50％，但113年度後各縣市應循年度預算編列程序，建立代理教師完整聘期的常態化制度。