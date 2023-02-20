疫情趨緩、國門開放，外交部領事事務局每天人潮塞到動彈不得，20日雖開放1500名的網路預約，仍超多人早起排隊擠爆現場。據悉最快得等半年，才能消化疫情3年沒出國的換照潮。國民黨立委王鴻薇直批，不少民眾陳情領務局人滿為患，但外交部很快發新聞說推新制後已緩解，還公布照片說排隊人數不到10人。她鍥而不捨再請助理前往拍照錄影，人潮狀況顯然跟外交部說法不符，直酸跟缺蛋一樣，只會用假畫面騙民眾。

「外交部要繼續被我打臉嗎？發假畫面外交部最行！」王鴻薇今(20日)在臉書發文表示，上週五因為大量選民陳情，她請同仁現場到外交部拍照，並了解人流狀況，對於後疫情的觀光人潮造成的人滿為患，要求外交部儘速改進。

王鴻薇質疑，沒想到外交部效率很快隔天就發新聞，說推新制後已緩解，還公布外交部版本的照片，說跟她公布的照片同一天，照片中排隊人數不到10人。但今天週一上午10點，她再一次請助理前往外交部拍照錄影，「這就是現場錄影的現場狀況」，現場排到七十幾號，人潮狀況跟外交部說法完全不符，這個畫面是所謂的不到十人排隊嗎？

王鴻薇痛批，缺蛋也是、換照排隊也是，蔡政府只會用假新聞假畫面騙民眾，不願正面面對解決。難道民眾是吃飽撐著打電話來陳情嗎？外交部想呼攏人民，東窗事發丟臉的還是自己。再一次請外交部評估目前行政作業程序的消化能力，避免民怨繼續發酵，才是上策。