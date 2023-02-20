大陸中國石化宣佈，全球規模最大的綠氫項目已正式開工，該項目將利用鄂爾多斯地區豐富的太陽能和風能資源發電直接製氫，這種利用可再生能源製造出來的氫氣因完全無碳排放，因此被稱為「綠氫」。內蒙的綠氫項目完成後，年製綠氫3萬噸、綠氧24萬噸，每年可減少二氧化碳排放量約143萬噸。

據《央視新聞》報導說，該項目每年製成的綠氫、綠氧將就近用於鄂爾多斯煤炭深加工示範項目降碳減碳。

中石化新星內蒙古綠氫新能源有限公司執行董事徐振東表示，項目產出的綠氫和綠氧將由管道輸送至煤炭深加工項目，替代現有以煤製氫的方式，推動煤化工產品的潔淨低碳化。項目建成後，每年可減少二氧化碳排放量約143萬噸，相當於植樹82.5萬棵。

《快科技》報導指出，此一項目主要包括風能及光伏發電、輸變電、電解水製氫、儲氫、輸氫共5部分，項目總投資約57億元人民幣（約合台幣252億）。

此外，大陸首個甲醇製氫、加氫一體站也在大連投用，每天可產出1000公斤99.999%高純度氫氣，相比傳統加氫站可降低用氫成本。

目前，大陸已成為世界最大的製氫國，但大部分來自石化燃料能源製成氫氣。

大陸《氫能產業發展中長期規劃》提出，到2025年，中國可再生能源製氫量將達到每年10萬至20萬噸，每年實現二氧化碳減排100萬至200萬噸。