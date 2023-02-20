隨著新冠疫情趨緩，日本國境解封後，沉寂已久的走私加熱菸集團又開始悄悄運作，為躲避被海關鎖定查緝，走私集團連「易容術」的怪招都拿出來使用，但仍逃不過海關法眼，光是19日一整天，海關就查獲逾千條日本，其中以3個人夾帶640條為最大宗，加熱菸煙彈依海關緝私條例沒入。（陳麒全翻攝）

隨著新冠疫情趨緩，日本國境解封後，沉寂已久的走私加熱菸集團又開始悄悄運作，為躲避被海關鎖定查緝，走私集團連「易容術」的怪招都拿出來使用，但仍逃不過海關法眼，光是19日一整天，海關就查獲逾千條日本，其中以3個人夾帶640條為最大宗，加熱菸煙彈依海關緝私條例沒入。

據了解，在日本國境解封後，台北關發現旅客赴日攜帶加熱菸煙彈的案件，增多，走私集團悄悄又開始運作，經過長期過濾分析，台北關鎖定曾經大量夾帶加熱菸的旅客，分析大數據鎖定特定旅客，原本依過濾資料鎖定3人，也有出境時的影像資料，但是在入境時，海關檢查室卻看不到人影，眼尖的海關突然看到有3名旅客，有刻意避開他們所搭乘航班的行李轉盤，繞道準備通關，結果當場被海關攔查，果然在他們的手提行李箱查獲日本加熱菸彈，經清點後共計640條，創下單人闖關記錄。

走私集團為了闖關用盡心思，由於海關大部分只查隨身行李，因為託運行李到站後會經過X檢查，走私集團會在入境後，把隨身行李的加熱菸放進託運行李中，避免臨時查緝。走私集團這3人為了躲避海關檢查，也利用「易容術」，刻意在裝扮做了改變，其中一人甚至出境短髮，入境時還刻意接了髮片和瀏海，每個人都有一些改變，也特別不走快速通關，以免留下入境影像規避辯識，但最後仍難逃海關法眼。

海關關員私下指出，其實加熱菸已經在立法院通過，差的就是公告及相關進口程序，如果合法進口，投機市場就沒有生存空間，現在是因為不合法，就是「暴利可圖」階段，合法販售後國家不但有稅收，也可遏制非法走私，現在除了用緝私條例沒入外，未來公告加熱菸合法後，這些沒入加熱菸都可能有後續賠償問題。

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