綽號「椰子小貓（Coconut Kitty）」的24歲美國女優迪茨（Diana Deets）昨（19）日傳出已離開人世，她的母親透過Instagram證實該消息，並提到「希望我們能把她心中的黑暗帶走」，令外界猜測死因或許與酸民有關，不少粉絲表示遺憾。

女優迪茨擁有甜美外表和火辣身材，在Instagram有547萬人追蹤，人氣非常高，她的家人近日發文向粉絲喊話，透露上週日迪茨結束生命，迪茨媽媽崩潰表示不公平，提到希望網友能像家人一樣去了解女兒，表示女兒心地善良，總會抽空幫助流浪動物，總是無私幫助身邊的人，「她的靈魂是如此純淨，我們非常希望能夠帶走籠罩於女兒心中的黑暗」。

迪茨媽媽感謝網友對女兒的喜愛，強調女兒是「媽媽、妹妹、女兒、最好的朋友」等身分，並呼籲大家多關心身邊的家人與朋友，多表達愛，「你永遠不知道你還有多少時間與你愛的人在一起」，迪茨媽媽貼上輕生防治專線圖片，該貼文被設置不能留言，因此許多人透過轉發分享消息。

24歲美國女優迪茨（Diana Deets）家人透過她的帳號證實死訊。（圖／翻攝自＠coconutkittywins IG）

貼文曝光後，許多人訝異迪茨這麼年輕就失去生命，也有人提出質疑，「對於網路名人來說，網上沒有其他媒體報導她如何離世，這很奇怪吧？」有網友表示迪茨的助理和妹妹都有為此發文，消息應該屬實。

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