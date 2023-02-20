國民黨南投立委補選候選人林明溱給兒子林儒彬8萬月薪，被民進黨批評是把人民的政治獻金當「納貢」。國民黨前台北市議員羅智強質疑，2020年的立委選舉，蘇巧慧的政治獻金，給了自己的妹妹「二三設計公司」586萬元。羅智強批民進黨，攻擊林明溱的秋毫，而不見蘇巧慧的輿薪，這樣的雙標，會不會太離譜？他奉勸民進黨主席賴清德，綠能你不能的雙標硬拗讓民進黨2022大敗，換湯不換藥就是賴想塑造的改革形象嗎？

「所以，就蘇貞昌女兒好棒棒？」羅智強今(20日)在臉書發文質疑，林明溱的政治獻金給兒子月薪8萬，蘇巧慧的政治獻金給妹妹586萬，蘇巧慧解釋，她給妹妹586萬是因為妹妹能力很好，那民進黨如何證明，林明溱的兒子能力不值八萬月薪？

羅智強直言，蘇巧慧的妹妹在民進黨執政的機關狂接標案，甚至是「借牌」得標。林明溱的兒子至少潔身自愛，沒有利用父親的權力獲取資源。他要奉勸賴清德主席一句，民進黨2022年的大敗，原因很多，但「綠能你不能」的雙標硬拗，傷害台灣社會的信任，絕對是主因之一。原本期待賴主席上任後，民進黨能夠洗心革面、就事論事，沒想到還是「換湯不換藥」，這就是賴清德想要塑造的民進黨形象？

羅智強提到，蔡培慧在南投每選皆敗，應該要檢討自己。2012年蔡培慧說「瘦肉精解禁不只是單純的公衛議題，背後存在更大的自由貿易壓迫台灣全體人民的問題。在過去自由開放的過程中，台灣只追求GDP的成長，但貧富差距也擴大了，顯見只有少數人從中得利，馬政府意圖以美牛換TIFA，只是再一次地複製這種不公義的經濟模式，將給台灣帶來無可挽救的災難。」沒想到後來民進黨要用萊豬來換TIFA，蔡培慧也甘願做幫兇。

羅智強強調，這就是說，蔡培慧的「理念」都只是為政治利益服務的。這樣的人，怎麼會得到南投鄉親的青睞？