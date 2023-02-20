一名男子不滿女友對自己愛理不理，甚至有意斷聯，於是威脅女友要散布兩人的性愛片，不料女友仍不理會，男子不僅將2人性愛片發給女友好友，更把影片貼到IG上，女友知情後氣得報警提告。法院一審認定男子違反個資法、恐嚇罪，分別判處3月徒刑、拘役40天，得易科罰金。

阿榮（化名）在2022年1月間於住處拍下自己和女友花花（化名）的性愛影片，畫面中花花不僅裸體，也清楚拍下花花臉龐，後來花花突然不與阿榮聯繫，同年4月阿榮怒傳訊息表示「真的愛理不理？」、「沒法公開的關係妳的態度就是這樣是嗎？每次想妳、密妳、找妳，妳都能無視，好合理因為沒法公開所以我很倒楣是嗎？看妳現在也不是全部為了考試對吧？講話能不能不要那麼騙，要這樣的成全妳，影片我也還有看誰不理誰」等語，致使花花心生畏懼，阿榮發現自己傳了訊息之後花花仍未搭理，便在同年6月以臉書將2人性愛片傳給花花朋友，後來還在Instagram上創建假帳號貼出2人性愛片，友人發現後急忙告訴花花，花花氣得報警提告。

阿榮曾犯下詐欺案件服刑1年10月，在2018年7月才假釋，但法院審酌前案與本案罪質不同，且前案執行完畢的時間點距離本案犯行已有相當間隔，因此裁量不予加重，台中地院犯恐嚇危害安全罪，處拘役40天，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日；又犯個人資料保護法第四十一條之非公務機關非法利用個人資料罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

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