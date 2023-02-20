國民黨「最美發言人」稱號的 李明璇，去年11月接到台北市婦幼警察隊通知，指她是一起偷拍裙底風光的受害者，要她前往指證。李明璇到警局確認相關照片時，發現被偷拍的場所居然是2019年7月在新北板橋舉辦的國民黨全代會會場外的公開場合，而且最可怕的是，偷拍狼是針對性地對李明璇偷拍！
資深媒體人黃揚明今（20）日早在節目中專訪李明璇，在訪談中聊到一件讓李明璇非常傻眼的偷拍事件。
李明璇稱，偷拍狼是針對性地對她偷拍，因為她被偷拍狼設置的檔案名稱是「終於拍到北漂最正女主持人李明璇」，且除了偷拍裙底照片還附上當天拍她面孔、甚至她的老公就在身旁的照片。
李明璇指出，更噁心的是2020年7月這個偷拍狼又將同樣的照片檔案複製一次，並將檔名註明「1週年了」。
已表態將爭取參選立委的李明璇說，這類偷拍裙底案件刑責很輕，而這起案件更讓她堅定了參選的決心，希望能加重偷拍者的相關刑責，加強孩子、婦幼的保護。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。