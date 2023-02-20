高雄鳳山一名李姓婦人在機車上放兩串衛生紙價值798元，遭一名林姓拾荒婦人拿走，她報警後向對方索討100倍共7萬9800元，後來又討10萬元律師費得逞，遭法官依恐嚇取財判刑一年；而林女的竊盜案上訴期間，李女再度提起民事求償359萬，遭法官判無理由，駁回請求。

據悉，李姓婦人前年在機車上放兩串衛生紙遭林姓拾荒婦人撿走，報警後，林女不但歸還衛生紙並賠償100倍金額，共7萬9800元給李女，但李女後來又索討10萬律師費，林女因擔心坐牢共給了18萬598元，後來被依竊盜罪開罰1000元，李女不滿要求上訴，反被對方提告恐嚇取財。

法官認為李女要求100倍賠償金額屬恐嚇貪取不法利益，判刑1年並沒收17萬9800元；而李女的竊盜案經上訴仍維持原判決，但李女仍再度提起民事訴訟，要求李女應賠償359萬2000元，還須在四大報刊登道歉啟事稱「我對新聞媒體說謊，刻意誤導全民對其恐嚇與威脅，造成受害人身心受創，也造成妨害名譽及妨害自由，在此鄭重道歉。」

法官認為林女雖因竊盜2串衛生紙侵害原告財產權，但已經賠償18萬598元，包括向李女購買2串衛生紙798元，而李女未證明還有其他損害，因此法官認為李女提出就竊盜部分索賠，實在沒有理由，判決駁回。