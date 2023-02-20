日本正在擬定一項極為大膽的國防改革計劃，表示將放棄「過時的」攻擊和戰搜直升機，改由具武裝的無人機來取代。

防衛新聞(Defense News)報導，根據日本防衛省發布的英文版「日本防衛建設規劃」，攻擊/戰搜直升機，將由監視/微型攻擊無人機所取代。該文件沒有提到直升機汰除的時間表，但是有提到滯空型彈藥(loitering munition,俗稱神風無人機)和長滯空時間無人機的取代意示圖。

川崎OH-1戰搜直升機，1997年服役。(圖/shutterstock)

日本陸上自衛隊大約有50架貝爾AH-1S休伊眼鏡蛇(HueyCobra)、12架波音AH-64D阿帕契攻擊直升機(Apache)。另有37架川崎 OH-1戰搜直升機。文件還提到，目前日本陸上自衛隊的直升機部隊，正維持基礎作戰能力。取消攻擊和戰搜直升機部隊，將可裁撤約1,000 人。

直升機還有運輸目的，因此其他日本陸上自衛隊的運輸型直升機不會變動。目前陸自操作波音CH-47契努克(Chinook)、富士UH-1休伊(Huey)、塞考斯基 UH-60黑鷹(Blackhawk)直升機。

目前運輸直升機也在世代交替，正在引進速霸陸(Subaru) UH-2直升機，來取代現有的UH-1，計劃採購 77 架。UH-2是基於貝爾412EPI為基礎的日本授權生產版，由速霸陸公司製作。

防衛建設規劃還提出其他日本應該更換的過時系統，包括日本海上自衛隊的朝霧級、旗風級和阿武隈級。這些汰除軍艦達到12艘，多餘人力可以挪去最先進的最上級護衛艦服務。

甚至川崎P-1 海上巡邏機的數量也會減少，以支持無人機的廣域海上監視能力。

雖然計畫裁撤這麼多裝備，但是日本國防開支仍增加到創紀錄的水準，以應對來自大陸和北韓日益增加的威脅。