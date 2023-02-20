桃園永豐雲豹超級洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard），在昨（19日）晚的大亂鬥中遭奪權驅逐出場，不過經由聯盟回看重播畫面，證實霍華德未加入衝突，因此並不會遭到懲罰，而對於即將到來的明星賽，霍華德也收拾心情，在IG表示非常高興能參加三分球大賽，並期望自己能夠成就偉大。

霍華德在IG寫道：「哇，我非常高興能參加職業生涯第一次三分球大賽，終於能走出我的舒適圈，去做我堅信自己能做到的事，無論其他人說了什麼，讓我成就偉大吧！」

霍華德同時貼出與隊友盧捷閔的合照，本季三分球命中率來到46.8%的盧捷閔也在這次的參賽名單中，可是魔獸的命中率就有些悽慘了，即使T1聯盟的三分線距離不比NBA長，但魔獸35次出手僅命中8球，命中率只有22.9%，罰球則是比NBA生涯略高的65.8%，對此魔獸也放上推特網友的酸言酸語，以及自己努力練習外線投射的畫面，正如他IG所述，不會在意別人如何評價自己，將會努力去完成所設下的目標。

參賽名單中的8名選手，除魔獸外全為本土球員，8位選手中盧捷閔的三分命中率高居第1，新北中信特攻的謝亞軒則以44.7%屈居第2，臺中太陽的盧冠軒41.5%，僅有3人命中率來到4成。高雄全家海神的于煥亞38.7排第4位，第5則為臺南台鋼獵鷹簡偉儒的35.7%，台灣啤酒英熊的李啓瑋33.9%，高雄全家海神吳曉謹33.8%，魔獸則是敬陪末座。