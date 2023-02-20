花蓮縣長徐榛蔚非常重視教育政策與品質提升，積極回應縣議會國民黨團12位議員召開記者會的訴求，並依教育部今天（20）日會議結論「代理教師一年聘期可望全國一致 ，中央將協助財政困難縣市」的方向辧理。縣府積極爭取相關經費補助，同時感謝縣議員們關心，共同讓花蓮縣教育更進步。

依「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，教育部建議各地方政府以全學年聘期之代理教師。縣長徐榛蔚同時重視縣議會國民黨團12位議員們的訴求與支持，主張延長代理教師聘期。花蓮縣政府表態跟進支持「代理教師全年聘期」作法，穩定學校師資與教學品質，讓學童能有良好的學習環境。

在此之前，縣長徐榛蔚關心教師福利政策，包含調升課後照顧及課後輔導班教師下班時間授課鐘點費、代理教師依學歷敘薪以及改善偏遠地區國民中小學教師宿舍計畫等，透過教育環境的改善，讓更多優秀老師能盡心、盡力的教學，讓孩子的學習能夠穩定的提升，進而提升花蓮未來競爭力。

徐榛蔚感謝全縣中小學的老師們不斷自我精進，尤其在近年來疫情衝擊之下，「遠距教學」帶來全球化教學型態改變，老師們面對不斷變化的教學環境，努力做足教學準備，帶領孩子們勇於面對不同學習方式，鼓勵孩子們多嘗試新事物，靈活運用遠距、線上與實體的混成式教學，創造更多學習的可能性，拓展多元開放的學習旅程。

花蓮縣112年度教育預算約93億，約佔總預算35%，其中學校部分約56億，約佔本縣總預算21%，而花蓮縣目前代理教師估算，若支全年全薪將增加4千多萬元人事費用，數字可觀，鑒於花蓮縣財源及年度預算有其上限，政府需妥善運用經費，花蓮縣政府配合全國會議研議辦理之外，透過爭取中央挹注經費補助，讓代理教師能享有穩定教學環境，進而全面提升教學品質。