警方現場查獲約123萬元賭資。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄大寮區一間計程車招呼站，暗地經營職業賭場，計程車司機還提供接送服務，吸引賭客上門聚賭。警方接獲情資，經多日調查下，昨日展開攻堅，逮捕負責人45歲黃姓男子以及賭場人員、計程車司機、賭客等27人，並查扣約123萬元賭資。警方訊後依賭博罪，將黃男、賭場人員以及計程車司機6人送辦，21名賭客依社會秩序維護法裁罰。

林園分局指出，近期接獲情資，光明路某計程車招呼站涉嫌違法經營賭場，經過警方多日調查，發現招呼站經營傳統象棋（俗稱十二子黑子）為賭具的賭場，黃男以計程車作掩護，將大門擋住，還會派人到外把風，避免聚賭遭到警方查緝。

警方見時機成熟，向高雄地方法院聲請搜索票，於19日凌晨趁賭客們賭上過癮時，疏於防備之時，展開攻堅，將黃男、工作人員壓制，計程車司機以及21名賭客見狀嚇傻，都蹲在地上配合警方調查。現場查獲1副銅質象棋、6副紙質象棋、賭資122萬9800元等證物。

據了解，黃男與計程車招呼站老闆為朋友關係，黃男借招呼站場地經營賭場，再以賺接送費方式，吸引計程車司機加入，提供接送賭客服務。警方訊後依賭博罪，將黃男、工作人員以及計程車司機移送高雄地檢署偵辦；21名賭客則依社維法裁罰。