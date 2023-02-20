近日一則短視頻在大陸網上爆紅，視頻中有一名湖北武漢電子商務專業的大二女生，為了賺點錢，寒假期間在路邊攤販打工削甘蔗。不料連續削了18天甘蔗後覺得工作實在太累，遇上朋友來探望她，情緒失控崩潰大哭，但仍很盡責地邊哭邊削甘蔗，現場的朋友與買甘蔗顧客為她打氣。網民議論稱，光是懂了賺錢不容易就值得了。

《快科技》報導，這位湖北武漢的女大學生學的是電子商務，今年春節從大年初十接了一份在甘蔗攤削甘蔗的臨時工作，想賺點零用錢。削甘蔗工作每天10小時，累得渾身酸痛。

每天10小時，連續削了18天甘蔗後，遇上朋友來探望，打工的女大生情緒失控飆淚痛哭。（圖／快科技）

在連續削了18天甘蔗後，2月17日遇上來探望她的朋友，因為工作實在太累，情緒徹底繃不住，忍不住哭喊了起來，還帶著極委屈的哽噎聲對朋友哭訴說，才學會就天天削、天天削，每天10小時都沒停過。

報導說，女大學生哭過後和朋友抱在一起尋求一下安慰。她還表示，現在終於要開學了，這也是她最後一天削甘蔗。

大陸網友點評道，知道賺錢不容易就對了，講一萬句道理改變不了一個人，現實生活一分鐘就讓你知道厲害了，這18天的收穫對於她的人生來說極為巨大而重要的。還有網民說，18天的辛苦勞動，肯定會讓她更加珍惜自己的勞動成果以及現在的大學生活。