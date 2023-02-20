一名網友日前在機場搭排班計程車回家，不但發現司機整路在國道上忽快忽慢，一下重踩油門、一下急剎，在平面道路時甚至一度睡著，該網友聽到打呼聲和後方的喇叭聲後才趕緊叫醒對方，後來他索性照付車資但提前下車，自己拖著行李走1.6公里回家。

該網友在臉書「爆料公社」發文，他日前從機場做排班計程車回家，一上車發現車內瀰漫菸味，且司機開上國道後，一下重踩油門、一下急剎，連方向燈都忘記關，導致原PO嚇到根本無法睡覺，之後開到平面道路等左轉燈時，司機竟直接睡著，原PO甚至聽到打呼聲。

原PO說後來後方轎車按喇叭，他馬上叫醒司機，對方才發現自己睡著，他則要求對方在路邊停車，付了車資後自行拖著行李走1.6公里回家，他向計程車公司的客服投訴，事後PO文怒罵「怕的是你罔顧他人人生安全繼續載客，你跑車固然辛苦，但也要為乘客生命安全著想啊」。

其他網友留言「處理方式應對就是司機停權，然後隔天早上你就會發現司機氣沖沖的站在你家門口堵人」、「還好你還活著」、「真開心你平安到家了，也幸虧司機是真的累了，不然你應該是在頭版不是爆料」、「還好他煞車有踩著，不然真的GG了」、「跑機場的計程車司機應該要篩選過吧」。