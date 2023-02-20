大陸男星陳晨是童星出身，他在電視劇《小龍人》中飾演貝貝，圓滾滾的外型很討人喜歡，不料近日突然傳出病逝消息，友人在社群平台證實，悲傷地表示：「太突然了，前天才一起吃過飯，實在無法接受」。陳晨享年38歲，令不少網友感到惋惜。

據陸媒報導，陳晨出身藝術世家，父母都是八一電影製片廠的員工，從小就受藝術氛圍薰陶，在參加電視劇《小龍人》前已有過不少演出經歷，《小龍人》導演看中他的天分便選中他演出，之後他出演《親親我，老師》、《黃飛鴻》等戲劇，被評為國家一級演員，不料20日演員苗苗（黃禾）透露陳晨18日在北京因病離世，享年38歲，苗苗悲傷表示「實在是無法接受…你才30幾歲呀！上蒼呀！這到底是為什麼呀」。

演員苗苗發文哀悼。（圖／微博）

男星陳嘉男證實。（圖／微博）

同是電視劇《小龍人》主演男星陳嘉男透露，前天兩人才一起吃過飯，「連聲再見就沒說…兄弟你這輩子受苦了，駕鶴西去、一路走好，來世投個好人家」，同時承諾會幫忙照顧他的兩個女兒，多年情誼令人感動。

網友紛紛哀悼「這個真是80後的童年記憶，這麼年輕」、「我還沒有看完這部連續劇，就沒結局了」、「這部劇簡直是神作」、「打開了我的童年回憶，這首歌我現在還能唱完。有時候，事情的走向真的很令人匪夷所思」、「我的天！這麼年輕」、「天呐！好突然！一路走好」、「《小龍人》真是時代的眼淚啊，一晃都這麼多年了」。