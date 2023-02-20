將「吳心泉宅」古厝捐給金門縣政府的馬來西亞華僑吳友鏗，今(20)日帶著妻兒返金祭祖尋親，在縣文化局長呂坤和陪同下拜會縣長陳福海，並帶了一塊祖父吳心泉「金泉發」商號的複刻版，現場送給陳福海，希望能擺放在金沙鎮大地祖宅內供後人憑弔和紀念，陳福海十分感激他的愛鄉情操，說有機會要推薦他當僑務委員。

祖籍金沙鎮大地的馬來西亞華僑吳友鏗，是旅居馬來西亞馬六甲的金門出洋客第四代；疫情發生前幾年，吳友鏗都會帶著家族成員返金祭祖尋親，20日他又帶著妻兒回金門，至縣府拜會陳福海時相見歡，頻頻話家常。陳福海談到6年前帶縣府團隊下南洋探訪南洋鄉親時，還到吳府去叼擾一番，接受吳友鏗父母招待全團午餐，感念不已，對他的愛鄉情懷更是讚嘆，並說僑委會正在向各界徵詢僑務委員，他要推薦吳友鏗出任，吳友鏗則謙稱不敢當。

吳友鏗這次特別帶了一塊祖父吳心泉「金泉發」商號的複刻版，千里迢迢送回金門，並在現場送給陳福海，希望能擺放在大地「吳心泉宅」，供後人憑弔和紀念，明(21)日他要帶妻兒回大地老宅去祭祖，並參觀修復後的老宅。

吳友鏗說，11年前第一次回到金門，是由他的叔公吳永仁帶他回來尋根，也第一次看到位於大地的曾祖父吳心泉古厝，內心萬分感動！吳友鏗曾在電影「落番」裡尬一角，他目前在馬六甲從事建築、開發和瀝青廠。在大馬出生成長，6年前曾帶著長子吳銘豪回金，這次又帶著長子回來，主要目的就是希望兒女不要忘本。

文化局指出，坐落於金沙鎮大地自然村12號的吳心泉宅共有2棟，是早年吳心泉在大馬打拚有成後僑匯還鄉的經典建築，吳心泉早年落番在馬來西亞麻六甲經商致富後，寄回僑匯委其二哥吳守瓢負責興建宅第，其中一棟是1929年興建的閩南式雙落大厝，另一棟是1931年興建的洋樓，表現早期中西合璧、閩洋折衷的建築樣式，總面積392平方公尺，整體工程在1933年完工。

2016年初，吳友鏗將古厝捐給金門縣政府，由文化局規畫修復並於2019年初開始施工，2020年6月30日竣工，文化局去(2022)年嘗試邀請駐縣藝術家進駐，未來將朝「吳心泉紀念館」規畫，以落實古厝之活化。

有去過大地參訪「吳心泉宅」的民眾，都會有種似曾相識的感覺，原來在台灣龍潭著名的「小人國」裡頭，就有一棟縮小版的吳心泉古厝，這棟老宅在日據時代曾被日軍所使用，後來國軍進駐作為連部使用，2012年被指定為縣定古蹟。

吳友鏗說，當初捐贈古厝時最大心願就是，200年後如果金門的計程車司機都知道金沙鎮大地有個「吳心泉宅」，他就心滿意足了，文化局也說明目前正積極活化老宅，希望不辜負吳友鏗的捐贈心願。