台中捷運藍線西起台中港、東到台糖生態園區，為串聯台中東西側的重要經濟動脈。（台中市府提供／林欣儀台中傳真）

持續推動台中捷運藍線，台中市長盧秀燕日前出席行政院會，還特別呼籲中央儘速審查，終於獲得正面回應，交通部20日審查通過中捷藍線，接下來將進入行政院審查階段。副市長黃國榮特別感謝中央重視，讓藍線向前跨出一大步，符合人民期待，也呼籲行政院能儘速核定。

台中捷運藍線全長24.78公里，西起台中港、東至台糖生態園區，沿線經過多所醫院、學校，將與已經營運的綠線呈十字交叉，沿途預計設置20座車站、1座機廠，其中高架段長10.3公里、有8座高架車站，地下段14.48公里、將設12座地下車站。

台中捷運藍線去年9月通過環境影響評估，去年11月交通部審查藍線綜合規畫報告，因審查委員對於經費暴增等有疑義，市府根據審查意見完成修正後、去年底再送審，現在終於通過審查，進度向前邁進一大步，另都市計畫變更也於今年1月進入公開展覽。

交通局長葉昭甫表示，審查會中，市府針對經費分攤權責歸屬、運量預測及都市計畫配合調整、過軌及共用機廠、轉乘與車站周邊人行動線等規畫做補充，會中經交通部次長胡湘麟及各委員提問，並由市府答覆後，交通部認為經費組成、中央地方分攤方式合理，將由市府再依據審查意見做修正後，由交通部提報行政院核定。

交通局強調，調整後的中捷藍線總經費為1615.14億元，將由中央分擔675.59億、地方負擔939.55億；此外，市府去年底也同步啟動基本設計作業及其專案管理，未來行政院若核定，基本設計也同步到位，將可直接進入細部設計及實際施工。

市府指出，中捷藍線貫穿台中東西側，串連新、舊市政中心與海線，是台中市重要的交通經濟動脈，有感於近幾年原物料價格及人工持續上漲，工程發包較不易，將繼續爭取行政院儘速核定，創造中央、地方及民眾三贏。