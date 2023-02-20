威力彩今（20日）晚仍沒有幸運兒抱回頭獎，目前已經連續10期槓龜。台彩預估，下期頭獎上看8億元。

威力彩第112000015期20日晚間開獎，第一區中獎號碼為24、22、08、02、27、16；由小到大為02、08、16、22、24、27，第二區中獎號碼為08。威力彩採取隨機加碼，只要頭獎金額未達3億元，當期額外加碼2億元，當期活動限加碼1次。

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