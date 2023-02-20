東港籍「昇豐128號」鮪釣漁船傳出2月18日2時於太平洋公海失聯，漁業署第一時間獲悉消息後，已請國家搜救指揮中心及外交部等單位，協請案發海域附近國家協助救援，另漁業署已協調5艘友船前往案發海域支援。

漁業署表示，「昇豐128號」漁船主要在太平洋海域作業的鮪釣漁船，船全長20.30公尺、噸位40.93噸，船上包括1名台籍船員及5名印尼籍船員，合計6名船員。

「昇」船於臺灣時間2月8日於東港鹽埔漁港出海，2月18日2時在距帛琉馬拉卡港西北方414浬處，船位回報器及船舶自動辨識系統同時斷訊，於附近海域作業鄰近友船亦無法與「昇」船取得聯繫。

漁業署進一步指出，漁業署漁業監控中心接獲船主通報與前述失聯漁船失去聯繫後，立即電請外交部、海巡署及國家搜救中心，洽請美、帛琉等鄰近國家搜救單位協助搜尋，並聯繫失聯地點附近的5艘我國籍漁船前往協助搜尋。

漁業署密切關注搜救進度，也將持續與船方及相關搜救單位保持聯繫，以提供最及時協助。