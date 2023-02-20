台南市政府文化局代管的南區志開未來園區、安南區天馬電台等2筆國有土地，近期都將展開招商。其中，志開未來園區位於水交社文化園區對面3公頃精華地，將以設定地上權70年的方式，引進飯店或商場；至於從2017年起即積極展開招商的天馬電台33公頃土地，目前也有廠商表達投資意願。

文化局指出，為促進南區水交社周邊公有土地活化利用、連結地區觀光休憩活動，正與國防部政治作戰局採合作開發模式，將南區水交社段72、72-1、72-2地號等3筆眷改土地的志開未來園區，以設定地上權的方式辦理公開招商。

文化局還說，志開未來園區招商案，依土地價值估算，總開發金額上看84.82億元，預訂於24日下午2點舉行招商說明會。為確保招商過程能以公平、透明方式進行，該局也參考廉政平台的精神，於文化局網站設置台南第1個土地開發及興建營運移轉（BOT）行政透明專區。

另外，原中央廣播電台台南分台的天馬電台，於2019年變更為創意文化專用區後，也同步由文化局與國有財產署合作採BOT方式開發，投資金額為30億元。

文化局代理局長陳修程表示，志開未來園區開發案及天馬電台BOT案的所有採購資訊都將公開，提供民眾檢視，促使園區如期、如質完成，也參考廉政平台精神，透過公私協力、行政透明、全民監督精神建構網站專區，並於專區內設置意見交流區，針對各界的回饋意見，相關釋疑或處理結果將適時公布，以確保民眾的信賴。