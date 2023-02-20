前行政院發言人陳宗彥近日被爆料常態性接受酒店業者性招待並涉嫌關說，並於17日請辭。媒體人張禹宣除分析爆料目的只在讓陳宗彥下台而非見血外，還挖出2013/04/28新聞，時任台南市民政局長陳宗彥邀請大家加入「幸福家庭」義走遊行行列，口號是「守貞立約真愛家！」高雄標語還秀出「男人不外遇、不花心、不嫖妓」。但根據2天後的監聽譯文內容，正是陳宗彥要求安排「勾三秀六」接受性招待的日子，倍顯諷刺。

張禹宣今(20日)在臉書發文指出，2013/04/28的新聞：台南市民政局長陳宗彥邀請您加入「幸福家庭」行列，新聞標題「快樂義走，男人守貞團上街頭」，口號「快樂義走四二八，守貞立約真愛家！」。高雄標語則是：男人要守貞、不外遇、不花心、不嫖妓。

「兩天後...」張禹宣以反差極大的2013/04/30監聽譯文做對比。

豆哥：老闆的朋友，陳董，你給他安排一個勾三秀六的。

B：好啊，他要多久到。

豆哥：他人應該在附近了

B：蛤？

張禹宣也問號了「蛤？蛤？蛤？蛤？蛤？」國民黨立委王鴻薇笑回「哈哈哈哈哈（張：我看完第一時間也是：蛤？）」網友噴飯留言「你壞壞XD」、「照著這個時間順序，宗彥在遊行之前就已經跟小芸...？（張：欸！）」、「以後他們在遊行什麼，就是他們最缺的！」、「陳局長不回答陳董的問題（張：可以）」、「好男人是工作，召妓才是生活」、「口嫌體正直？（張：難怪那個人蛤那麼大聲，陳董很急！）」