美國總統拜登(Joe Biden)突然現身基輔，令各界都感到訝異，這場訪問是高度保密中進行的，因為走訪發生戰爭的地區，對總統人身安全是巨大挑戰。

CNN報導，事實上，為了掩護這段行程，白宮隱瞞了不少，相關官員上星期一再表示「總統沒有訪問烏克蘭的計畫」。甚至，在上星期六晚上，拜登還與第一夫人在華盛頓共進晚餐，彷彿他這個星期就沒有出國的打算。

然而，美國東部時間週日凌晨 4點15分，拜登搭上空軍一號，專機在夜色掩護下，離開安德魯聯合基地，機上也有隨行的記者，但是他們都不允許攜帶記錄設備。

直到週一早上抵達基輔，拜登才再次出現在公眾面前。

據報導，這次出訪，拜登的隨行人員相對較少，只有國家安全顧問蘇利文(：Jake Sullivan）)、副幕僚長狄倫(Jen O’Malley Dillon)，和私人助理托馬西尼(Annie Tomasini)。

拜登在副總統任期，曾經6次訪問烏克蘭，最後一次訪問基輔是在2017年1月，當時離任期結束沒幾天。其實，那次訪問也一直是美國官員對烏克蘭的最高級別訪問，因為川普時期，包括川普本人與副總統彭斯，都沒有訪問過烏克蘭。當然，這個舊紀錄由拜登自己刷新，因為他這次「第7度拜訪」，升級為總統身分。

早在一年前，澤倫斯基總統也邀請過拜登訪問基輔，當時俄羅斯正在邊境集結。然而在24日爆發戰爭，這個邀約也就擱置了。就在上星期，澤倫斯基在與拜登通電話時還表示，「請您訪問烏克蘭的邀請仍然有效」，或許當時就敲定了這次閃電式訪問。

據CNN最新報導，隨行記者稱，拜登總在已離開烏克蘭首都，結束了歷史性訪問。為紀念這次出行，拜登在烏克蘭總統官邸馬林斯基宮(Mariinsky dvorets)的留言簿上寫下的留言，對澤倫斯基的表示高度敬意。留言寫道「總統先生，我很榮幸再次拜訪基輔，與熱愛自由的烏克蘭人民站在一起，並建立友誼。請接受我對你的勇氣和領導力的最深切敬意。榮耀盡歸烏克蘭。 喬拜登」