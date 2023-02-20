20日在出賽111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽第3戰之前，佛光大學先學著「失憶」，忘掉前一場對文化大學第2節只靠罰球得到1分的「噩夢」，大二射手連文鈴打滿40分鐘，三分球10投中7飆進29分，生涯雙新高，搭配大三後衛李宜樺13分、10籃板、10助攻首個「大三元」，佛大80比75力克持續僅「6金釵」撐場的台灣科大。

佛大在複賽階段2連敗後笑納首勝，教練楊淑淨說：「前役回去當然有檢討單節拿1分，但還是要大家記性變差、立馬忘掉，今天重新開始，球員也有做到。」

出身普門高中的連文鈴，是107學年HBL新人后，UBA上季菜鳥球季預賽對清大，三分球3投中2飆22分，兩年來最高，準決賽對台灣師大，三分球15投中5，單場最多，今天一戰兩項個人紀錄都翻新，對自己這兩天得分火力復活，她說：「有時候投不進就會愈沒信心、甚至洩氣，也不只一次哭過，但教練鼓勵我，射手就是要敢投，機會空檔來了把握，只要是合理出手，該投就果斷，高興今天有做到。」

同來自普門的李宜樺，過去4度跟「大三元」數據擦身而過，包括上季大二對清華大學13分、10助攻、7籃板，對世新大學11分、10籃板、8助攻，複賽對台科9分、9助攻、10籃板，本季預賽對美和科大，13分、9助攻、8籃板，今天一戰達標，李宜樺長舒一口氣說：「生涯首度大三元總算了卻心願，但如教練說的，還有很多要再學習修正，接下來就是要幫佛大殺進4強。」