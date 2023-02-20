去年9月18日台東發生6.8強震，當時桃園地區雖只有達３級之震度，但卻誇張造成，新啟用的八德國民運動中心天花板震塌，同時美國CNN新聞頻道也播出此事件的驚悚畫面，讓八德人蒙羞國際，日前桃園市政府也收到監察院的約談通知，儘管如此，但桃園市議員朱珍瑤仍接受許多八德鄉親陳情，對於八德國民運動中心的建築相關缺失，可以說多到罄竹難書，難以想像，要求市府工務局新工處限期盤點缺失，令承包商積極修繕，還給八德鄉親一個值12億的工程品質，同時也要求市府展開內部調查，如有驗收缺失勿枉勿縱，應依法移送辦理。

八德市議員朱珍瑤表示，八德運動中心屬於「北景雲計畫」的工程之一，北景雲計畫統包工程費用為12億1825萬元，包含八德國民運動中心及公托、日照、市民活動中心、圖書館、大湳消防分隊、地下停車場等，當時市府花了納稅人12億多預算興建相關之設施，卻經不起一個３級地震的考驗。

有鑑於土耳其地震的借鏡，多數八德民眾對於該承包營造商的工程品質，都是心灰意冷沒有信心，而自己也整理出民眾對於八德國民運動中心及大湳消防分隊的缺失，轉交市府新工處，希望市府自己也盤點缺失，盡速要求承包商改善問題，讓民眾能用得安心及安全。

朱珍瑤說，由前任鄭文燦市府所規畫執行的八德國民運動中心的缺失，卻遭監察院要求未參與規劃執行的張善政市府說明，這是一件很荒謬的事情，也足見前朝用政治力甩鍋的方式，令人可笑及誇張，希望張善政市長能委第三方公正單位，成立八德國民運動中心調查委員會，從設計、規劃、執行、驗收，中間是否有違法之情況，應該做成調查報告還給八德人一個真相，如涉違法，依法移送辦理。

而針對八德地區過去幾年所發包之公共工程，也希望市府能針對合理性及安全性進行全面審議及考核，務必做到讓八德民眾都能安全安心的使用，所有的公共建設之場館及器具，對市府再次感到認同及信心。