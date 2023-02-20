不少人喜歡吃到飽餐廳，可以享受許多料理，但一名網友卻抱怨，每次沒吃多久就覺得飽，有時會覺得CP值很低，因此上網請益有什麼辦法可以吃久一點，結果釣出內行人分享專屬吃法，讓許多網友大讚專業。

一名網友在PTT女板發文表示，每次朋友約去吃到飽餐廳用餐，自己往往才吃半小時到一小時就飽了，總覺得很困擾也浪費錢，因此好奇詢問「吃到飽要怎樣吃得又多又久？」

貼文引起網友熱議，「重質不重量，吃太多太飽反而不舒服」、「避開澱粉類，都先吃肉」、「吃自己喜歡吃的心靈滿足就夠了，沒必要吃那麼撐」、「吃自己想吃的就好，反正回本是不可能的」、「不是大胃王根本吃不多，拿想吃的就好了」。

也有內行分享吃到飽進食5步驟，第一階段是先吃冷的蛋白質食物，如海鮮或生魚片；第二階段接著吃貴的蛋白質食物，像是干貝、龍蝦、和牛；第三階段就是中階蛋白質食物，像是煎烤牛排；第四階段則是吃一些有興趣的小點，最後則以甜點、冰淇淋做結尾。

內行網友也補充，餐點中間可吃點鳳梨，有助消化蛋白質，至於要避開的餐點是蔬菜跟澱粉類，湯品儘量不喝，要喝就拿一勺帶點料，飲料則是絕對不喝，但有鮮榨檸檬可以拿。這些挑選原則也獲得其他人認同，認為十分專業。