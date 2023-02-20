台北一名人妻小芳（化名）被丈夫發現經常帶著孩子與一名男子外出約會，小王挨告辯稱他因從小在國外讀書，交友不拘小節，才會與小芳頻頻相處，只是朋友關係，但法官發現小王曾被拍到用手伸入小芳褲子後方口袋拿物品，還有許多親密互動，判2人須賠20萬元給小芳丈夫。

判決書指出，小芳丈夫主張，2人婚後經濟全由他負擔，但小芳前年開始與小王發展親密關係，且小芳後來對他態度越來越惡劣，小芳甚至會帶孩子與小王外出過夜，他為此崩潰求償200萬；小芳則稱丈夫提出的證據不足以證明2人已逾越一般男女社交行為界線，

小王則辯稱他從小在國外長大，個性外放、交友不拘小節，因為自己未婚喜愛孩子，才會與小芳的孩子一起外出遊玩，僅是一般友人間正常聚會；但法官勘驗丈夫提供的照片，發現小王會用手伸入小芳褲子後方口袋內拿物品，也會用手勾搭小芳手臂，認定2人僅止於普通朋友間互動。

此外小芳曾在與友人的對話中提到「你不要因為我現在有跟Tony在一起就覺得我我把它看成是壞人」；法官認定小王辯稱「只是一般朋友幫忙抱小孩、撐傘、攙扶」等語是卸責之詞，不足採信，審酌身份、經濟地位等，判2人需連帶賠償人夫20萬元。可上訴。