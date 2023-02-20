代表全球體壇最高榮譽的勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards），今（20）日公布7個項目2023年的入圍名單，帶領阿根廷拿下世界盃冠軍的梅西（Lionel Messi）、法國國家隊射手姆巴佩（Kylian Mbappe）及勇士超級巨星柯瑞（Stephen Curry），沒有意外都在最佳男運動員的入圍名單中。

最佳男運動員入圍名單

2022年世界盃金靴獎得主姆巴佩：2度入圍最佳男運動員、1次入圍年度最佳突破性賽季獎。2022年世界盃冠軍及金球獎得主梅西：7度入圍年度最佳難運動員並於2020年獲獎、1次入圍最佳突破性賽季獎。2022年賽季F1世界冠軍維斯塔潘（Max Verstappen）：2度入圍最佳男運動員並於2022年獲獎，1次入圍最佳突破性賽季獎。2022年歐錦賽男子撐竿跳金牌杜普蘭提斯（Armand Duplantis）：首度入圍最佳男運動員。2022年澳網及法網男單冠軍納達爾（Rafael Nadal）：7度入圍最佳男運動員並於2011年、2021年獲獎，2006年獲得最佳突破性賽季獎，2014年獲得最佳回歸獎。2022年賽季NBA總冠軍柯瑞：3度入圍最佳男運動員。

最佳女運動員入圍名單

2022年女子金球獎得主普特拉絲（Alexia Putellas）：2度入圍最佳女運動員。2022年法網及美網冠軍思薇雅蒂（Iga Swiatek）：首度入圍最佳女運動員、1次入圍最佳突破性賽季獎。2022年世錦賽女子自由式400、800、1500及4x200公尺接力金牌雷德基（Katie Ledecky）：5度入圍最佳女運動員。2022年女子高山滑雪世界盃冠軍席弗琳（Mikaela Shiffrin）：4度入圍最佳女運動員、1次入圍最佳突破性賽季獎、1次入圍最佳回歸獎。2022年世錦賽女子100公尺短跑金牌弗雷澤普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）：6度入圍最佳女運動員。2022年世錦賽女子400公尺跨欄金牌麥勞克琳-蘿弗倫（Sydney McLaughlin-Levrone）：首度入圍最佳女運動員。