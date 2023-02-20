為招募優秀人才，全球人壽宣布2023年MA儲備幹部招募計劃開跑，即日起至3月31日止，歡迎符合申請資格的優秀菁英透過網路方式報名；而首站實體招募將於3月4日在台灣大學校園徵才博覽會登場，3月24日赴政治大學邀請優秀人才加入，並鼓勵應屆畢業生勇於追夢、啟動人生新藍圖。

全球人壽MA儲備幹部計劃為期24個月，正式加入後的第1個月將透過公司基礎培訓課程，協助MA儲備幹部建立保險專業知識和熟悉全球人壽的商品；第2-24個月將進行各部門工作輪調、參與跨部門專案計劃，且有機會與高階主管共事；培訓結束時，將依評鑑結果及公司組織需求派任部門，期能透過積極培養年輕世代，人盡其才，發展組織內部各階段人才。

2023年全球人壽MA儲備幹部招募，需對保險業有高度興趣，中英文溝通流利且具備創新思維、樂於團隊合作、積極正向等特質。有意加入「全球人壽儲備幹部招募」，可進入全球人壽官網「人才招募」專區中的「儲備幹部招募」查詢詳情，並下載填寫中英文「2023全球人壽儲備幹部專用履歷」，履歷採隨到隨審，將會主動邀約履歷適合者面試，預計3月至5月間完成初選面試、複選面試以及高階主管決選面試，最後預計於7月報到。

台灣大學財務金融研究所畢業、2022年為全球人壽MA儲備幹部的蔡侑廷認為，無論是在培訓期還是輪調期，可以明顯感受到，全球人壽的同事和主管都很願意協助MA儲備幹部，只要肯願意花時間請教他人、參與討論，從中得到的收穫遠比自己埋頭思索來得更多。

另一位MA儲備幹部盧巧蓉，畢業於中信金融管理學院金融管理研究所，她分享培訓心得時表示，選擇全球人壽的MA儲備幹部計劃，能讓你擁有極大彈性的學習與發揮空間，每個建議、心聲都會被重視，不用擔心才華被淹沒，也有最具有實務經驗的Mentor協助解答。

全球人壽MA儲備幹部招募計劃今年邁入第9屆，觀察8年來所招募的優秀同仁，無論是定著率或對公司的貢獻度都相當卓越，如第1屆MA儲備幹部柳盈卉便是成功案例之一，目前她已正式帶領電話服務中心的電話服務規劃科，鼓勵新鮮人勇於挑戰自我，盡心盡力地做好每一件事情，所有努力都不會白費，將會變成生命中的一部分。

現任產品管理處的第2屆MA儲備幹部游宗軏，去年正式帶領產品分析應用科，他不可諱言地說，擁有MA儲備幹部的身份，獲得表現機會多，相對評斷標準也高，因此好好把握每次機會、展現自己，主管也會願意讓你承擔更多責任。

如今已有許多MA儲備幹部學長姐在全球人壽築夢踏實，如柳盈卉、游宗軏皆在公司扮演重要的管理角色，同時也在全球人壽「成家立業、結婚生子」，正符合全球人壽一直以來努力的方向，提供友善職場環境與各項福利，打造以人為本的幸福企業，讓同仁無後顧之憂，除了在工作上擁有發揮的舞台外，同時亦能兼顧家庭生活。