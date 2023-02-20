中國人壽留才、育才一把罩，推動業務通路轉型，徵才成果亮眼；中壽業務員去年登錄人數淨增加1214人，為壽險業人力成長數第一，在疫情衝擊逆境中，連續4年人力正成長，躍升國內第4大壽險業務部隊。

徵才有成外，中壽去年業務員定著率高達86.6％，居5大壽險業之冠，意味平均每100位業務同仁，就有86位留下來，業務員待得更久更好，顯示從教育訓練、行銷展業到組織擴展，協助業務部隊進化升級，中壽已成為壽險業務員「首選雇主」，並朝「成為最值得推薦與信賴的壽險公司」目標邁進。

迎接年後轉職潮，根據人力銀行統計，金融保險業是上班族心中最想投身的前五大行業之一，中壽積極擴大業務員召募開口，更依據各類求職者背景提供更多元、完善的財補專案，包括：新秀、精英、千大及領航等四大專案，無論是初踏入職場的社會新鮮人、已有工作經驗的轉職者，甚至是同業的業務好手，中壽皆展現培育人才決心。

其中，「精英專案」尋找具潛力、對金融業務工作有興趣的精英族群，並提供長達15個月的財務補助，符合條件且達標者，除配置一台iPad外，另最高可領取38萬元財務補助金，創造未來在壽險業一展長才的機會。

除優渥財補專案，中壽深知人才培育是強化組織競爭力的首要關鍵，建構出完整且全面的發展地圖，量身打造出「行銷尖兵」、「增員高手」與「主管大師」三大系列課程，以充實各項知識技能。

課程以數位學習系統，打造多場域的學習環境，科學化及系統化的學習環境，培養出新思維的業務同仁，讓保險不再只是無形商品，而是從客戶需求出發的有感服務。為落實人才留存更積極推動全員晉升；剛晉升業務主管，中壽也積極打造專屬晉升計畫，以為期3年的關鍵職能課程及增員實戰演練等培訓，厚植專業行銷力，強化組織發展力，近3年來中壽晉升中階主管人數幅度每年約增加30％，驅動更多業務員一步步發展志業、實踐夢想。

手握金融專業力，也要有數位力的加持。中壽多年來積極投入各項數位工具開發、導入人工智慧及大數據，從「商品行銷」、「人才增員」、「售後服務」到「績效追蹤」每個環節都有數位的全方位支持，以建構出高度數位化業務部隊，提供創新且便捷的服務。