投信法人指出，觀察歐盟電動車政策，要求2020年歐盟範圍內所銷售的95％的新車平均碳排放須95g/km，到2021年100％的新車平均碳排放量需滿足該要求，超出碳排放標準的車輛將受到95歐元/g的罰款。整體來看，電動車長線成長力道強勁，投資人可分批布局。