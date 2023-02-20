日盛全球智能車基金研究團隊表示，2019年4月歐盟通過新標，2030年歐盟境內新車平均碳排放量比2021年水準減少37.5％，同時提出2025年歐盟境內新型汽車碳排放量比2021年減少15％，去年5月，歐盟環境委員會通過2035年實現歐盟新車零排放的倡議，長期電動化趨勢確定。

根據調研機構統計，受益碳排放考核趨嚴、補貼政策力度持續及傳統車企純電平台新車型大量落地，歐洲電動車銷量增速有望大幅提升，預計2023全年預計歐洲銷量達300萬輛左右，年增率可達20％，成長動能亮眼。

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