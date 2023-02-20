印度電力基礎設施不佳，即使是大城市中，民生用電供電不穩、停電仍是普遍現象，偏鄉農村的電力供應更差，不過身為全球第三大汽車市場的印度，為了趕上潮流仍積極擁抱電動車，一般預期，印度今年各種電動車（包括兩輪、三輪車、公共巴士與一般客車）出貨將超過百萬輛，對電動車充電設施需求高漲。

台達電透過子公司泰達電已經耕耘印度市場20多年，看好印度的充電樁與電力供應不穩帶來的商機，透過印度最大的電力電子與能源展會ELECRAMA 2023，展出微電網架構電動車充電基礎設施，包括各種電動車充電設備，從適用於住宅和商業空間應用的22kW壁掛式交流充電樁AC MAX到快速充電站專用的240kW直流充電樁，以及轉換效率97.8％、可協助調節充電站電網的功率調節系統，搭配儲能設備和太陽能電力系統，可因應電網供電不穩定的現況。

台達電印度區總裁林正彬表示，台達電電動車充電設備至今已經在全印度市場出貨超過7,000台，合作夥伴包括印度最大的電力供應商塔塔集團旗下TATA Power，而TATA Power也正是印度本地最大的電動車充電樁供應商，其他的充電樁合作夥伴還包括印度第二大石油業者BPCL、積極鼓吹在邦內廣設充電樁的邦加羅爾電力公司（BESCOM）等能源公司，以及眾多OEM廠商合作。

除了電動車之外，台達電在印度ELECRAMA 2023展會中也發表工業自動化產品，包括推出功率高達630kW、降低35％總諧波失真、可廣泛應用於HVAC與水泵等流體領域的全新開環變轉矩標準變頻器、整合機器視覺能力的六軸垂直關節機器人工作站等。台達電表示，參展內容將在印度政府的「印度製造」政策中全方位支持綠色轉型，更呼應台達電在印度Krishnagiri日益成長的製造及研發能量。