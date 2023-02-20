一名網友稱日前在聚會上認識一名女子，該女子在現場不斷使出渾身解數貼每個男生，不是挽手就是摸大腿，當晚就與一名男子回家，還說如果無套，男方就要送她一個禮物，後來她也不斷傳訊息邀原PO約會都被已讀，原PO事後發文怒批「有夠廉價的女生」。

該網友在論壇「Zuvio校園」發文，他日前在一場聚會上認識一名女子，女子當天穿低胸小可愛，一到現場就對每個男生貼來貼去，不是挽手就是摸大腿，一直要酒喝後就問每個人要不要載她回家；原PO說該女子當天和一名男生回家一夜情，女子還說如果要無套就要送她一個禮物。

原PO說該女子當天有向他要聯絡方式，但他沒有給，後來對方仍輾轉獲知他的LINE帳號，女子每天傳訊息邀約見面，要原PO帶自己去吃飯，原PO都已讀不回，認為對方應該是同樣的訊息直接轉發給很多人，看哪個工具人今天有空，痛批「這種女生真的很讓人反感，讓自己很沒價值」。

原PO說「自己都不珍惜自己了，又有誰會珍惜妳？」其他網友留言「封鎖她啊，她哪天懷上了還會找妳要紅包喔」、「男生不是都喜歡主動的女生嗎」、「很多男生都喜歡主動的，很少你這種明智的」、「小心仙人跳」、「她的價值觀就在那邊，就是她的生存之道」。