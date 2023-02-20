日本首相岸田文雄20日在東京都內的國際研討會上表示，將向受到俄羅斯進攻的烏克蘭追加支援55億美元。他還透露，在俄烏衝突爆發滿一年的24日，將作為主席國召開七大工業國集團（G7）首腦的線上會議，並邀請烏克蘭總統澤倫斯基參會。岸田表示，正在探討5月在廣島舉行首腦會議（G7廣島峰會）時，讓各國首腦參觀核爆資料館。

據共同社報導，這將是自去年12月13日以來的首次G7首腦線上會議。岸田是首度擔任主席。會議旨在確認繼續對烏支援、對俄制裁，並向國際社會展示G7的團結。目前對俄羅斯發動大規模攻擊的擔憂加劇，能否遏制進攻或成議題。

德國基爾世界經濟研究所的數據顯示，去年1月至11月，包括軍事、財政、人道領域在內的日本對烏支援金額為6億歐元，是G7各國中最少的。岸田身邊人士就追加支援解釋稱：「這是與他國相比不至於慚愧的規模。」

岸田在研討會上就追加財政支援說明稱，目的是「支援被戰爭奪走生活基礎的人們和恢復被破壞的基礎設施」。