前行政院發言人陳宗彥近日被爆料常態性接受酒店業者性招待並涉嫌關說，並於17日請辭。針對綠營試圖帶風向轉移焦點，民眾黨台北市議員林珍羽20日在《新聞大白話》節目強調，綠營似乎存在桃色次文化，愈會玩愈受重用，但現在民進黨已經失去民心，愈到2024就可能愈多料爆出來，已是兩敗俱傷的狀態。就是一桃殺三士，一個桃色事件傷到總統蔡英文、閣揆陳建仁跟主席賴清德，現在已直接變成打入冷宮的內閣了。

「樹欲靜而風不止啦！」林珍羽說，現在看起來，「陳董」接受招待真的是族繁不及備載，本來只有小芸在嗎，現在還有愛佳、愛琳、夢潔等等都出來了。如果重新偵辦，不知道後面是不是又有一連串的名單，會不會有哪個人打算給你仙人跳，一個一個跳出來，這沒有人知道。

林珍羽表示，陳宗彥絕對是賴清德的一個大將，因為過去10年來前科累累，但是他為什麼仕途這麼順遂？大家看他一路順順地往上走，最近也傳出說會不會回去接台南？如果你要回去接台南市長，料一個一個就爆出來了。

「我一直在猜測，這會不會是民進黨裡面的次文化？」林珍羽指出，為什麼這樣講？過去在黨外時期，綠營一直在跨越道德的最底線，不管是不是台灣價值的浪漫，民進黨他們的價值似乎就存在一個次文化。回溯幾條新聞事件：婚外情事件，沒事，升官！北上租房，沒事，繼續選！接受招待，，似乎也一個一個都沒事。看起來感覺是道德淪陷，已經沒有一個底線了，只要你愈敢玩、愈會玩，似乎就愈得到民進黨的重用。

林珍羽強調，民進黨現在的狀況是，賴清德想整頓，可是沒想到愈整頓，挖出愈多秘辛。前幾天陳水扁才說，賴清德的總統夢還沒有定於一尊。為什麼靶心全都是從台南而來？愈到2024就可能愈多料爆出來，現在的狀態當然已經是兩敗俱傷了。

「我之前很喜歡講一桃殺三士，本來是講國民黨的反綠聯盟。」林珍羽直言，現在看起來，是一個桃色事件殺了三個人：蔡英文、陳建仁跟賴清德，因為陳建仁連蜜月期都還沒過，三個禮拜內就掉了兩個閣員，現在是直接打入到冷宮的內閣了。現在整個民進黨，不論黨務還是政務，全都讓人民失心。綠營帶風向說不要再政治操作了，但這是事實，並非操作，「綠委們，不要認知作戰，好好面對，不要再為次文化找藉口了！」