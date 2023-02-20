韓劇《觸G核心》（판타G스팟）由EXID成員哈妮（Hani，安喜延）、優熙和朴宣浩等人主演，劇中有不少床戲掀起熱烈討論，未料參與演出的女演員然智（연지）爆料自己遭劇組逼迫裸胸和臀部，若不從就得被換角，引發軒然大波。不久後，然智解釋一切都是她的選擇，為了不造成劇組的困擾，便刪除先前的爆料文。

然智先在社群指出，當初跟劇組談好的尺度是脫衣，想不到正式開拍前，才被負責選角的工作人員告知尺度改成露胸和臀部，她當下很猶豫，但對方又說「不要的話就換人演」，身為未成名演員的然智，儘管擔心未來只能接到類似的角色，還是答應劇組的要求。

排練到拍攝的過程，然智不斷被導演尹羅英安撫「會拍得很美」、「想想自己對於演藝事業的野心」等，但戲劇正式播出後，然智發現40分鐘的內容，自己的戲份僅4分鐘，且床戲就佔了2分鐘，胸部、屁股及呻吟聲都被公開播送，讓她非常不舒服，根本不想再看第二次。

爆料文曝光後，獲得南韓網友的高度關注，紛紛砲轟《觸G核心》劇組竟如此不尊重演員，引發各大韓媒爭相報導。不過，然智今（20日）突改口表示：「是我自己選擇參與有裸露戲的作品，但我並不後悔」，也因為擔心對《觸G核心》劇組造成困擾，決定刪除爆料文。

而韓媒報導，負責播放《觸G核心》的OTT平台「Coupang Play」沒打算表達立場，製作公司方也稱「演員本人再度發表立場，所以我方沒有另外的正式立場」。