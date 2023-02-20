國民黨近日傳出2024立委選舉將納入「大局條款」，現任或不具民選公職身分者可優先提名，外界質疑是劍指推動黨內「世代交替」的台北市議員徐巧芯，今（20）日資深媒體人陳揮文更是直言勸她退黨。然而粉專《聲量看政治》卻披露，徐巧芯最近7日的網路熱度更上一層樓，連前台北市長柯文哲都遠不如他。

聲量看政治以「注意看，辣個女人太狠啦！」為主題，將徐巧芯與柯文哲的網路熱度做比較，從圖表中可以看到，徐巧芯從2/19日之後，聲量就逐漸與柯拉開極大距離。

另實際操作Google Trends也可以發現，徐巧芯近期熱度不但輾壓柯文哲，同時也大步超越同黨籍的高人氣政治巨星侯友宜。而徐巧芯近期熱度最大值則是在20日的清晨6點。從「各地區網友感興趣的程度」數據來看，徐巧芯收到台北市網友的關注度最高，接下來順序為新北市、台南市、高雄市、桃園市

與徐巧芯有關的熱門主題則多集中在，2024競爭對手同黨立委費鴻泰、以及剛辭職的前行政院發言人陳宗彥上。另由於徐巧芯今晚淚灑政論節目攝影棚，網友搜尋「哭」的熱度也持續往上飆。