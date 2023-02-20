前立委郭正亮。（資料照片）

美國總統拜登今（20日）藉出訪波蘭機會，突襲訪問烏克蘭並與烏國總統澤倫斯基會面，也宣布將提供價值5億美元（約新台幣152億）援助。對此，前立委郭正亮笑稱，他警覺到，拜登會不會有一天突然出現在台灣？

郭正亮今（20）日在中天電視《頭條開講》政論節目分析，美國是霸權，有秘密外交也是國務卿、國家安全顧問的層級，總統沒有在搞秘密的，譬如季辛吉是從巴基斯坦再轉去北京，事先毫無預兆，可以理解。

郭正亮直言，拜登挺烏克蘭早就是公開的事，地球唯一超強，誰敢打他？應該是正規的去，且要選在2月24日一周年當天，拜登用這形式真的是非常意外。

郭正亮指出，美國已經給烏克蘭530億美元，今天怎麼帶5億美元來？5億不到1周就用完了，地表最強的總統應該帶個50億美元來吧！這意味民主黨政府碰到財政困難，這樣烏克蘭的能撐到底嗎？

郭正亮強調，這考慮的是北約活起來了，美國又回來主導歐洲了，這是地緣政治的利益；俄烏戰爭對美國是相對有利的，因為北約變成主導的力量，歐洲只好跟著美國走，歐洲的錢也跑到美國，還要買美國的LNG和武器；更重要的是拜登民調上升，3月即將宣布競選連任。