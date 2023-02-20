金曲歌后謝金燕父親是秀場天王豬哥亮，她早年隱藏家世參加「美腿小姐」選拔進入演藝圈，台風表現受製作人劉家昌欣賞，後推出多張專輯，以一首《姐姐》紅遍大街小巷，近年謝金燕時常透過社群平台與粉絲互動，曬出路上的廣告牌，霸氣喊：「謝金燕還會紅很久」。

謝金燕昨（19）日在社群平台發文分享：「整個路上都是謝金燕，公車、招牌……….出現同個畫面機率有多高，真的會再繼續打擾大家的眼睛，因為謝金燕還會紅很久」，照片中謝金燕分別被印在看板和公車上，可見受到許多廠商青睞。貼文一發，許多好友紛紛留言，其中寇乃馨直呼：「這是絕對美化市容的風景啊⋯走過路過絕對保養視網膜！」謝金燕開心回：「多謝乃馨姐誇獎，好久好久沒見了……..」，粉絲則直呼：「好喜歡～多來一點沒問題」、「城市都因姐而美麗了」、「跨世代巨星」、「一直很喜歡姐姐的自信、敢言」謝金燕對此回應：「這句話的背後意味著要付出更多的努力，敢說是因為姐會做，說出口的同時，也逼死自己」。

謝金燕過去在華視綜藝節目《歡樂週末派》參加美腿小姐選拔獲得關注，也因此受到知名製作人王偉忠的賞識，在節目《連環泡》出演女丑，之後她轉戰歌壇，鮮少參加綜藝節目錄製，睽違12年謝金燕加入《來吧！營業中》第2季，成為美髮店的創意總監，令許多粉絲期待真人秀表現。