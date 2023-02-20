曾在天使補強雷達名單內的「貓王」安德魯斯（Elvis Andrus），根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，白襪以1年合約簽回了安德魯斯，待球員體檢通過後正式生效，《今日美國》記者奈騰蓋爾（Bob Nightengale）指出，安德魯斯年薪為300萬美元。

曾入選2屆全明星賽的安德魯斯上賽季原先效力運動家，季中就遭到球隊釋出，恰逢白襪主戰游擊手提姆安德森（Tim Anderson）因手指韌帶撕裂宣告整季報銷，安德魯斯因此來到他職業生涯第3支球隊，上賽季他為白襪出賽43場共181個打數，繳出0.271/0.309/0.464的打擊三圍。

雖然只是小樣本數據，但安德魯斯的進攻狀況明顯加溫，隨著提姆安德森回歸陣容，新賽季安德魯斯預計將會移防二壘守位，不過14年職業生涯至今，安德魯斯從未離開游擊防區，另有25場出任DH（指定打擊），是否能適應二壘位置仍是未知數。

根據《MLB TR》報導，紅襪及天使曾有意網羅安德魯斯，在波格茲（Xander Bogaerts）以11年2.8億美元大約前往教士後，回歸老本行的史多瑞（Trevor Story）又因右手肘手術將缺席開季一段時間，紅襪確實非常需要補進游擊手。而天使不僅搶輸安德魯斯，另一目標華卡（Michael Wacha）也已遭教士攔截，補強接連失利，不過天使球團的心思可能已全在季末將成為自由球員的大谷翔平身上。