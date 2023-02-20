近日傳出國民黨中央考慮在立委初選中納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰。國民黨台北市議員徐巧芯19日在《週末大爆卦》節目談及此事幾度哽咽紅了眼眶，今(20日)在新聞大白話更直接大飆淚，但主持人問到有想過退黨這個可能嗎？徐巧芯則堅決說不想。

徐巧芯在發言前已經情緒來了，主持人錢子問到：「巧芯，妳有想過退黨這個可能嗎？」徐巧芯哽咽回答「不想啊！沒事沒事（擦淚），不想！」錢子問：妳從來沒有考慮過？「就不想啊！妳好不容易加入一個政黨，幹嘛呢？不想啊，不想，我真的不想！」旁邊黃暐瀚給她拍拍安慰。

徐巧芯隨後談到健身完去便利商店買茶葉蛋，蛋都賣完了，才破啼為笑。許多網友問徐巧芯為什麼哭，錢子只好拉回話題追問徐巧芯：壓力很大嗎？「我沒有壓力，我說真的，我沒有壓力！」徐巧芯說，只是覺得這個時間，應該是我們全力要一起對民進黨，把很多事情揭露出來，自己也很努力在做。這個立委初選定調就是，跟費鴻泰兩個人比賽，誰比較有下架民進黨的能力，能帶動議題，甚至幫其他艱困選區的立委過關。

「我一個人，我希望帶動的不只是我這個選區，我當然是優勢選區我知道！」徐巧芯強調，可是優勢選區的人就要更負責任去帶動更多議題，甚至要受傷，「那些網軍攻擊我，那攻擊就攻擊，因為不要攻擊到那些艱困選區的人就好，這是我覺得作為一個優勢選區的人應該要做的事情！」錢子上前給她抱抱說「秀秀啦，巧芯真的是我看過最堅強的女生。」旁邊陳揮文揭飆淚真相：「我只是說我希望妳被幹掉而已，妳就哭了！」