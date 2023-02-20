寶雅20日公布2022年度財報，合併營收194.8億元年增11.5%，擬配發現金股利每股23.9元，今年1月營收也創下單月歷史新高。有網友好奇「寶雅為什麼這麼會賺錢」，引起眾人討論，就有人分享寶雅1大優勢，讓女性顧客願意不斷回流購買。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己會到寶雅換來店禮，每次幾乎都能看見很多人正在結帳，認為寶雅的商品價位並不低，部分商品在其他通路也有更便宜的價格，但寶雅財報營收卻能創新高，不解寶雅為何這麼會賺錢？

貼文引起網友熱議，「你才知道女人錢多好賺喔」、「可是員工薪水很少」、「其實前幾年有點危險，不過本夠厚可以撐」、「只要是女人，就會有寶雅會員卡」、「女生逛的小北」、「彩妝就買爆了」。

也有人分享常去寶雅原因，是店鋪購物體驗很好，「大間明亮不擁擠好逛」、「襪子彩妝髮飾哩哩扣扣的，超好逛而且沒有人會來強迫推銷」、「唯一女人可以慢慢逛慢慢結帳的地方」、「大間才會貨色齊全」、「女人不分年紀超愛去」。