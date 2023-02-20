對於前行政院發言人陳宗彥被民眾黨立委陳琬惠指控於任職台南市政府期間疑似接受性招待，台南地檢署調查後以缺乏積極事證簽結，資深媒體人趙少康今（20）日在臉書揭發「台南大秘寶」，並直言「賴神」欠台南及全民一個真相！

趙少康在臉書踢爆，當年陳宗彥與郭再欽在同一位市長任內脫身、在同一位地檢署檢察長任內案件被簽結，未免太過巧合。郭再欽是到去年12月九合一縣市長選後才正式被起訴。

趙少康認為，要不是後來發生多起重大事件，例如台南88槍槍擊案、邱莉莉選議長涉賄遭調查、重新起訴爐碴案，一直到現在的陳宗彥性招待醜聞案，說不定還有人不願意相信民進黨執政究竟有多貪污腐敗。

趙少康也直言，如果去年底是謝龍介當選市長，比起新竹，台南一定有更多「超級大秘寶」可以見天日。

趙少康質疑，賴清德明年出馬選總統前，必須先向人民交代，當年到底發生什麼事？為什麼身邊那麼多人都跟黑金、財色有關？「賴神」欠台南及全民一個真相！