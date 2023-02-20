開局被對手8比25及11比28兩度落後17分，111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第1文化大學展現韌性，第2節回敬31比17高潮，第3節再靠之前飽受確診新冠、流感雙重困擾的大三控衛黃巧鈞飆進超前三分球，以及本季助攻、抄截新科「雙冠后」大五後衛劉倩伶第4節初連拿7分，文化硬是89比83後來居上逆襲北市大學，6強複賽取得3連勝，提前確定晉級下月4強總決賽。

文化大學108學年起連4季、隊史30度晉級UBA女籃四強，本屆連結複賽3連勝及先前預賽11連勝，開季更已14連勝，是本季持續唯一不敗之師。

黃巧鈞先發28分鐘，三分球6投中2得16分、2助攻，第3節飆進超前分，堪稱完成關鍵一投，近兩季UBA獲助攻后的她，本季無緣助攻后3連霸，但新科助攻后是隊友劉倩伶，黃巧鈞笑說：「很OK啊，個人獎其次，幫助文化拿回冠軍更重要，至於自己確診、A流一起來很難熬，還好已撐過，應可慢慢正常訓練比賽。」

劉倩伶首次拿下UBA助攻后，且再奪抄截后，個人生涯首度「雙冠后」，今天替補28分鐘拿18分、5籃板、4助攻，第4節初連7分也是決定勝負的關鍵之一，她回應：「當下我沒想那麼多，也沒算自己得幾分，連飆7分倒是個人生涯少見，只要助隊贏球就可以。」

北市大複賽苦吞3連敗，教練錢薇娟重申，21、22日最後2戰力拚台灣科大、佛光大學，尋求全部贏下、重返4強的目標不變。