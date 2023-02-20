上星期，摩爾多瓦政府警告，俄羅斯試圖發動對該國發動軍事顛覆，以扶持一個親俄的傀儡政權，要民眾注意俄羅斯的威脅。然而，數千名來自全國各地的民眾前來首都基希訥烏(Chisinau)抗議政府，表示他們就是親俄勢力。

BBC報導，許多抗爭者是收入中下層的階級，他們抗議現任政府造成物價上漲，而社會福利不足。一位抗爭者說：「當我們選出現任政府時，他們承諾會提高工資和養老金，但到目前為止，我們一分錢都沒有看到。」

週日的抗議活動，由親俄的索爾黨(Sor party)所組織與動員，大多數抗議者乘坐公共汽車前往首都基希訥烏，據說，交通費可以向索爾黨報銷。

Russia's hybrid war in #Moldova underway.

A protest action by the Moldovan opposition has begun in Chisinau. Protesters are calling for the resignation of President Maia Sandu. #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/GA91Nx9jLO — Feher_Junior (@Feher_Junior) February 19, 2023

就在親俄集會的前幾天，摩爾多瓦桑杜總統(Maia Sandu)警告說，俄羅斯正密謀派遣軍事訓練的破壞分子，偽裝成平民進入摩爾多瓦，發動政變推翻親西方政府。

俄羅斯否認此事，並表示這一指控是摩爾多瓦試圖轉移執政不力的注意力。

摩爾多瓦與烏克蘭接壤，在前蘇聯時期，被分作戰略緩衝位置，如今仍有一塊親俄分離區，稱為「德聶斯特河沿岸共和國」，簡稱「德左」，該國並未得到國際承認。

摩爾多瓦相當依賴俄羅斯提供的天然氣，這也成為莫斯科的經濟武器。去年，莫斯科對摩爾多瓦的減少一半的天然氣量，試圖對基希訥烏政府施加壓力，因為目前的親西方政府，試圖團結境內的羅馬尼亞和俄語人口一起傾向西方。

桑杜總統在上星期公開表示，俄羅斯刻意減少天然氣供應，就是為了引發民眾的強烈不滿，並試圖引發暴力抗議。她並且猜測，俄羅斯會以滲透者發起破壞，佔領政府辦公大樓，甚至劫持人質。

在氣球事件發生後，摩爾多瓦也稱他們在領空發現可疑物體，將領空關閉了幾個小時。

桑杜總統曾表示，所謂的俄羅斯陰謀，也包括利用索爾黨這樣的內部力量，並呼籲議會通過更嚴厲的國家安全法。

被點名「境外共鳴者」的索爾黨總書記瑪麗娜•陶伯 (Marina Tauber) 在抗議活動上表示，她的政黨並不反對歐盟，只是希望與各方保持良好關係。

但是她的政黨當中，有些人就承認他們確實比較歡迎俄羅斯前來。索爾黨成員尤里•貝倫奇 (Iurie Berenchi)說：「我們並不害怕俄羅斯，其實如果他們想要佔領摩爾多瓦，對俄國來說是半天的事。」

當被問及是不是想要俄國入侵時，她坦白的說：「在我個人的看法，是的。我覺得有俄羅斯幫助，我們的境況會比現在好得多。」

桑杜總統目前是優勢執政，她的政黨在議會中擁有絕對多數席位。因此從政治版圖來看，索爾黨並不成為問題。

但周日議會外人群的看法有所不同，抗爭活動有可能擴大摩爾多瓦多元化社會的分裂。親俄抗爭者的口號是「歡迎他們來！我們希望成為俄羅斯的一部分！」