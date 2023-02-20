2023年第一次全國青少年分齡賽20日圓滿落幕，本賽是小選手在青少年階段極為重要的賽事，最終成績將做為上半年潛優選手，以及亞、世青羽球錦標賽等各項青少年國手的選拔依據，賽程為期6天，20日各級別男單、男雙、女單、女雙冠軍全數出爐。

U19男單決賽，由亞柏雄中林育丞對上土銀能仁劉翊，開局林育丞連拿5分，以6比1取得優勢，並一路領先拿下第1局，第2局林育丞維持火燙手感，甚至祭出一波6比0攻勢率先取得決勝點，最後以21比18、21比13贏得比賽。

目前高三的林育丞表示，這是他最後一次有資格可以參加分齡賽，在U15時期曾入選代表隊到印尼比賽，U17時雖也有選上，但因新冠肺炎疫情無法出國，所以這次非常努力，力求出國征戰機會。

賽前林育丞給了自己很大的壓力，更提到他本身是很容易在比賽緊張的類型，因此在賽場上透過喊聲為自己加油打氣，把緊張感降低，打好每一場球，除了自我調適，林育丞也很感謝家人當他最強大的後盾，尤其是媽媽總是在背後默默支持他，盡力給他最好的資源，即使冠軍賽這一天媽媽因工作無法到場，但仍鎖定直播為他加油，林育丞短期目標是希望全中運也能打好，並在二次分齡賽取得佳績，獲取國手資格為國爭光。

U19男雙冠軍戰，由中租新豐蔡政穎／寶昕‧達古拉外對戰西苑合庫蔡富丞／賴柏佑，蔡政穎／寶昕‧達古拉外手感極佳，即使面對來勢洶洶的甲組選手，仍穩住陣腳，僅用28分鐘，以21比13、21比14直落二對手贏得勝利，奪下冠軍寶座，也是兩人第3座分齡賽冠軍。

搭檔7年的蔡政穎／寶昕‧達古拉外，在本次分齡賽的16強賽事岌岌可危，與對手交戰3局，最終逆轉勝晉級，並一路闖進決賽，冠軍戰面對實力堅強的甲組對手，蔡政穎表示就正常發揮，不給自己施壓，怕會綁手綁腳打不好，而且壓力應該在對手身上；寶昕‧達古拉外則坦言壓力很大，但賽後嚐到勝利的滋味非常開心，現在高中二年級的兩人已搭檔7年，即使歷經瓶頸還是攜手打拚直到現在，接下來兩人將以升上甲組為目標，朝職業賽事邁進。

U19級別的各組冠軍如下：男單林育丞、女單彭雨薇、男雙蔡政穎／寶昕‧達古拉外、女雙杜宜宸／楊筑云、混雙賴柏佑／王珮伃；U17級別的各組冠軍如下：男單易仲祥、女單蘇筱婷、男雙蔡程瀚／陳宏銘、女雙孫亮晴／陳妍妃、混雙陳宏銘／張芸榕；U15級別的各組冠軍如下：男單廖維擇、女單蘇筠喬、男雙李威霆／高恩麒、女雙陳昱熹／陳欣彤、混雙李威霆／陳欣彤，其餘各組成績皆可上中華羽協官方網站查詢。