根據紐約聯邦準備銀行最新報告，第四季美國家庭負債總額達16.9兆美元，較第三季增加2.4％，或9,940億美元。

報告顯示，房貸是家庭負債的主要來源，卡債增幅創史上最高紀錄，且貸款違約率也有增加之勢。

第四季信用卡債務季增近6.6％，升抵9,860億美元，創下紐約聯邦準備銀行自1999年開始追蹤這項數據以來最大增幅。第四季卡債年增15.2％。

在此同時，遭受高利率與高通膨打擊的美國民眾更難履行償債義務。報告顯示，幾乎各類型的借款違約率皆呈現上升趨勢。

截至去年底止，美國有1,830萬名信用卡借款人拖欠債務，相較於2019年底的1,580萬人。其中20至30多歲的年輕人更難支應車貸和卡債。

聯準會（Fed）在過去11個月大舉升息打擊通膨，但高利率卻重創房市。美國勞動市場穩健維持消費者支出，偏偏此時正值通膨位在歷史高點和利率逐步上升。

消費金融服務公司Bankrate資深產業分析師羅斯曼（Ted Rossman）指出，當前環境對信用卡借款人構成三重打擊。債務負擔加重、利率上揚，而且越來越多人背負卡債。