前經紀人夏玉順15日爆料「偶像始祖」劉文正去年底因心肌梗塞病逝於美國，隔日卻改口稱對方還活著，鬧得社會人仰馬翻。對此，夏玉順鬆口爆烏龍死訊的原因，也透露劉文正住在拉斯維加斯而非菲律賓私人島嶼。

夏玉順曾是王牌經紀人，當時最紅的台、港藝人幾乎都由他帶領，在演藝圈很有份量，但因劉文正烏龍死訊事件，夏玉順被許多民眾指責，過去累積的名聲瞬間崩盤。根據《自由時報》報導，夏玉順澄清自己不是瘋子，也沒有炒新聞，強調劉文正是代表作，他是最希望劉文正活著的人。

被問及為何沒求證死訊？夏玉順回應：「甄妮說冉肖玲的妹妹走了，結果真的，後來又說劉文正走了，我就信了。」把矛頭指向甄妮。但據《三立新聞網》報導，甄妮僅回：「躺著也中槍，不隨之起舞。」不想理會此爭議。

劉文正烏龍死訊傳出後，夏玉順未跟對方聯繫上，僅說劉文正引退後不希望被打擾，兩人已3、4年未通話，上次見面是11年前；至於外界盛傳劉文正隱居菲律賓私人島嶼，夏玉順駁斥消息，透露對方住在拉斯維加斯。

夏玉順澄清劉文正的死訊後，與劉文正有私交的新加坡友人透露，劉文正不希望跟媒體有太多交集，希望大家給他多一點空間，不理解夏玉順為何這樣說。烏龍死訊爆發後，他沒有馬上聯絡劉文正，預計過陣子再關心，也呼籲「喜歡他歌迷、影迷們好好的祝福他，讓他過的自由瀟灑自在，不要去打擾他。」