雷虎在發展軍用商規無人機的同時，今年將把雷虎打造成無人機的孵化器，積極整合具有相關技術優勢的廠商，透過轉投資方式進行策略合作，整合國內無人機產業鏈，目前已有4-5家業者洽談中。

雷虎2022年合併營收10.89億元，年減近8％；前三季稅後純益0.12億元，EPS0.09元。受惠軍工股題材發酵，雷虎去年股價飆漲近1.5倍！

雷虎今年1月合併營收0.85億元，年增20.2％，連續三個月呈年增走勢，法人預估，雷虎今年在無人機業務方面，可望有明顯增長；雷虎2月10日公告辦理1億元現金增資案，將發行1萬張股票，目前處於緘默期。

雷虎從休閒無人機，近幾年發展到工業及軍工無人機，也與合作夥伴中華電信合作，持續發展無人機空中基地台相關新項目，解決災害、戰時通訊問題，未來將朝中、大型軍用無人機群飛防衛及水中無人潛艇發展。

雷虎成立於1979年，從事遙控飛機、車、船及醫療牙鑽機製造，近年踏入無人機生產領域。為提升無人機的營運動能，雷虎目前在嘉義大埔美園區正興建3,000坪新廠，預計今年6月完工投產，除了生產瓶胚、瓶蓋之外，無人機也將是主力產品之一。